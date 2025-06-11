11.06.2025
Смотреть онлайн Union KC Women - Oklahoma City 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Union KC Women — Oklahoma City . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Oklahoma City
28'
Текстовая трансляция
7'
Union KC Women - 1-ый Гол
8'
Oklahoma City - Угловой
14'
Oklahoma City - Угловой
18'
Union KC Women - Угловой
28'
Oklahoma City - 2-ой Гол
37'
Union KC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Oklahoma City - Угловой
52'
Union KC Women - Угловой
61'
Oklahoma City - Угловой
74'
Union KC Women - Угловой
76'
Union KC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Union KC Women — Oklahoma City
Статистика матча
Атаки
81
69
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу