Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Union KC Women - Oklahoma City 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Union KC WomenOklahoma City . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Union KC Women
7'
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Oklahoma City
28'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Union KC Women icon
7'
Oklahoma City icon
28'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Union KC Women - 1-ый Гол
8'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
14'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
18'
Угловой
Union KC Women - Угловой
28'
Oklahoma City - 2-ой Гол
37'
Угловой
Union KC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
52'
Угловой
Union KC Women - Угловой
61'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
74'
Угловой
Union KC Women - Угловой
76'
Угловой
Union KC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Union KC Women — Oklahoma City

Статистика матча

Атаки
81
69
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торино Торино
Милан Милан
8 Декабря
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Декабря
23:00
Осасуна Осасуна
Леванте Леванте
8 Декабря
23:00
Брэкли Таун Брэкли Таун
Бертон Альбион Бертон Альбион
8 Декабря
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA