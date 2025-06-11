11.06.2025
Смотреть онлайн LVU Rush Women - Reading United Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: LVU Rush Women — Reading United Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 3
11 июня 2025
Reading United Women
9'
47'
58'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
LVU Rush Women - Угловой
9'
Reading United Women - 1-ый Гол
12'
Reading United Women - Угловой
13'
Reading United Women - Угловой
35'
LVU Rush Women - Угловой
40'
Reading United Women - Угловой
47'
Reading United Women - 2-ой Гол
48'
LVU Rush Women - Угловой
57'
LVU Rush Women - Угловой
58'
Reading United Women - 3-ий Гол
68'
LVU Rush Women - Угловой
78'
LVU Rush Women - Угловой
80'
Reading United Women - Угловой
86'
Reading United Women - Угловой
88'
Reading United Women - Угловой
Превью матча LVU Rush Women — Reading United Women
Статистика матча
Атаки
72
101
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу