11.06.2025

Смотреть онлайн LVU Rush Women - Reading United Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: LVU Rush WomenReading United Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
LVU Rush Women
Завершен
0 : 3
11 июня 2025
Reading United Women
9'
47'
58'
Смотреть онлайн
Reading United Women icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Reading United Women icon
47'
Reading United Women icon
58'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
9'
Reading United Women - 1-ый Гол
12'
Угловой
Reading United Women - Угловой
13'
Угловой
Reading United Women - Угловой
35'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
40'
Угловой
Reading United Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Reading United Women - 2-ой Гол
48'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
57'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
58'
Reading United Women - 3-ий Гол
68'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
78'
Угловой
LVU Rush Women - Угловой
80'
Угловой
Reading United Women - Угловой
86'
Угловой
Reading United Women - Угловой
88'
Угловой
Reading United Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча LVU Rush Women — Reading United Women

Статистика матча

Атаки
72
101
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу
