15.07.2025

Смотреть онлайн Сидней - Рексем 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: СиднейРексем . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sydney Football Stadium.

МСК, Стадион: Sydney Football Stadium
Международные клубные товарищеские матчи
Сидней
45'
74'
Завершен
2 : 1
15 июля 2025
Рексем
19'
Рексем icon
19'
Сидней icon
45'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
Сидней icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Рексем - Угловой
19'
Рексем - 1-ый Гол
32'
Угловой
Рексем - Угловой
33'
Угловой
Рексем - Угловой
41'
Угловой
Рексем - Угловой
45'
Угловой
Сидней - Угловой
45'
Сидней - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
49'
Угловой
Рексем - Угловой
55'
Угловой
Рексем - Угловой
70'
Угловой
Рексем - Угловой
74'
Сидней - 3-ий Гол
77'
Угловой
Сидней - Угловой
77'
Угловой
Сидней - Угловой
90+2'
Угловой
Рексем - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0

Превью матча Сидней — Рексем

Сидней Сидней
12
Австралия
Harrison Devenish-Meares
23
Австралия
Райан Грант
32
ДР Конго
Марсель Тиссеран
5
Австралия
Алекс Грант
17
Австралия
Бен Гаруччио
36
Австралия
Rhys Youlley
24
Италия
Paul Okon-Engstler
11
Австралия
Abel Walatee
7
Перу
Piero Quispe
35
Австралия
Alhassan Toure
9
Испания
Виктор Кампусано Бонилья
Рексем Рексем
1
Англия
Arthur Okonkwo
24
Англия
Дэн Скарр
5
Англия
Доминик Хайам
2
Англия
Callum Doyle
37
Англия
Мэтью Джеймс
47
Англия
Ryan Longman
15
Англия
Джордж Добсон
27
Англия
Льюис О'Брайен
14
Англия
George Thomason
28
Англия
Сэм Смит
20
Англия
Оливер Рэтбоун

Статистика матча

Владение мячом
Сидней Сидней
50%
Рексем Рексем
50%
Атаки
85
132
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
