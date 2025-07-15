15.07.2025
Смотреть онлайн Сидней - Рексем 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Сидней — Рексем . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sydney Football Stadium.
МСК, Стадион: Sydney Football Stadium
Международные клубные товарищеские матчи
Текстовая трансляция
2'
Рексем - Угловой
19'
Рексем - 1-ый Гол
32'
Рексем - Угловой
33'
Рексем - Угловой
41'
Рексем - Угловой
45'
Сидней - Угловой
45'
Сидней - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
49'
Рексем - Угловой
55'
Рексем - Угловой
70'
Рексем - Угловой
74'
Сидней - 3-ий Гол
77'
Сидней - Угловой
77'
Сидней - Угловой
90+2'
Рексем - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
