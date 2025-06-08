08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia WA Premier League Women U21: Perth RedStar FC Women U21 — Фримантл Сити U21 - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia WA Premier League Women U21
Завершен
5 : 0
08 июня 2025
Превью матча Perth RedStar FC Women U21 — Фримантл Сити U21 - Женщины
Статистика матча
Атаки
113
47
Угловые
8
1
