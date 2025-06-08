08.06.2025
Смотреть онлайн Perth SC Women U21 - Субиако U21 - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia WA Premier League Women U21: Perth SC Women U21 — Субиако U21 - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia WA Premier League Women U21
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Превью матча Perth SC Women U21 — Субиако U21 - Женщины
История последних встреч
Perth SC Women U21
Субиако U21 - Женщины
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Субиако U21 - Женщины
1:4
Perth SC Women U21
Статистика матча
Атаки
101
96
Угловые
4
6
Комментарии к матчу