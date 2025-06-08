08.06.2025
Смотреть онлайн Holland Park Hawks U23 Women - Palm Beach U23 Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australian Matches: Holland Park Hawks U23 Women — Palm Beach U23 Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .
МСК
Australian Matches
Завершен
0 : 5
08 июня 2025
Превью матча Holland Park Hawks U23 Women — Palm Beach U23 Women
История последних встреч
Holland Park Hawks U23 Women
Palm Beach U23 Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.08.2025
Palm Beach U23 Women
4:0
Holland Park Hawks U23 Women
Статистика матча
Атаки
73
79
Угловые
4
2
Комментарии к матчу