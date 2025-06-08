08.06.2025
Смотреть онлайн ФК Лабаса - Рева 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Кубок Фиджи по футболу: ФК Лабаса — Рева . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:27 по московскому времени .
Текстовая трансляция
20'
ФК Лабаса - Угловой
28'
ФК Лабаса - Угловой
35'
ФК Лабаса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Рева FC - Угловой
50'
Рева FC - Угловой
51'
Рева FC - Угловой
71'
Рева FC - Угловой
77'
Рева FC - 2-ой Гол
84'
Рева FC - Угловой
88'
ФК Лабаса - Угловой
90+3'
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Счет после дополнительного времени 1:1
1-ый
ФК Лабаса - Пенальти
2-ой
Рева FC - Пенальти
3-ий
ФК Лабаса - Пенальти
4-ый
ФК Лабаса - Пенальти
Превью матча ФК Лабаса — Рева
История последних встреч
ФК Лабаса
Рева
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
ФК Лабаса
1:2
Рева
Статистика матча
Комментарии к матчу