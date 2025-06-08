Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн ФК Лабаса - Рева 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиКубок Фиджи по футболу: ФК ЛабасаРева . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:27 по московскому времени .

МСК
Кубок Фиджи по футболу
ФК Лабаса
35'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Рева
77'
Смотреть онлайн
ФК Лабаса icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Рева FC icon
77'
Матч закончился со счётом 1:1
ФК Лабаса
Пенальти
Рева FC icon
Пенальти
ФК Лабаса
Пенальти
ФК Лабаса
Пенальти
Текстовая трансляция
20'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
28'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
35'
ФК Лабаса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Рева FC - Угловой
50'
Угловой
Рева FC - Угловой
51'
Угловой
Рева FC - Угловой
71'
Угловой
Рева FC - Угловой
77'
Рева FC - 2-ой Гол
84'
Угловой
Рева FC - Угловой
88'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
90+3'
Угловой
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Счет после дополнительного времени 1:1
1-ый
ФК Лабаса - Пенальти
2-ой
Рева FC - Пенальти
3-ий
ФК Лабаса - Пенальти
4-ый
ФК Лабаса - Пенальти

Превью матча ФК Лабаса — Рева

История последних встреч

ФК Лабаса
ФК Лабаса
Рева
ФК Лабаса
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
ФК Лабаса
ФК Лабаса
1:2
Рева
Рева
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Лабаса ФК Лабаса
43%
Рева Рева
57%
Атаки
93,68,25
98,72,26
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4,3,1
1,1,0
Комментарии к матчу
