11.06.2025

Смотреть онлайн Букараманга - Бояка Чико 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: БукарамангаБояка Чико, 4 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфонсо Лопес.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Альфонсо Лопес
Кубок Колумбии по футболу
Букараманга
6'
Luciano Pons 36'
Castaneda 88'
Завершен
3 : 2
11 июня 2025
Бояка Чико
Molina 15'
Molina 77'
Смотреть онлайн
Букараманга icon
6'
Molina - Бояка Чико icon
15'
Luciano Pons icon
36'
Счет после первого тайма 2:1 : 4,2
Molina - Бояка Чико icon
77'
Castaneda - Букараманга icon
88'
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2
Текстовая трансляция
6'
Букараманга - 1-ый Гол
15'
Molina - 2-ой Гол
19'
Угловой
Букараманга - Угловой
23'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
28'
Букараманга - Незабитый пенальти
29'
Угловой
Букараманга - Угловой
30'
Угловой
Букараманга - Угловой
36'
Luciano Pons - 3-ий Гол
39'
Угловой
Букараманга - Угловой
41'
Угловой
Букараманга - Угловой
41'
Угловой
Букараманга - Угловой
41'
Угловой
Букараманга - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 4,2
52'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
53'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
61'
Угловой
Букараманга - Угловой
65'
Угловой
Букараманга - Угловой
74'
Угловой
Букараманга - Угловой
77'
Molina - 4-ый Гол
81'
Угловой
Букараманга - Угловой
88'
Castaneda - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2

Превью матча Букараманга — Бояка Чико

Команда Букараманга в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Бояка Чико, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Букараманга в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бояка Чико забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Букараманга, в том матче сыграли вничью.

Букараманга Букараманга
1
Колумбия
Альдаир Куинтана
23
Колумбия
Carlos Romana
2
Колумбия
Джефферсон Мена
29
Колумбия
Carlos Henao
25
Колумбия
Carlos De Las Salas
20
Aldair Zarate
28
Венесуэла
Leonardo Flores
10
Аргентина
Fabian Sambueza
14
Колумбия
Juan Camilo Mosquera
9
Колумбия
Neyder Moreno
27
Аргентина
Luciano Pons
Бояка Чико Бояка Чико
12
Уругвай
Дарио Денис
17
Колумбия
Jose David Ampudia
6
Колумбия
Andres Aedo
4
Колумбия
Anyelo Saldana
3
Camilo Quiceno
10
Колумбия
Delio Ramirez
19
Колумбия
Kevin Cortes
24
Колумбия
Nicolas Valencia
7
Колумбия
Estefano Arango
9
Колумбия
Хайро Молина
16
Колумбия
Владимир Эрнандес

История последних встреч

Букараманга
Букараманга
Бояка Чико
Букараманга
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.07.2025
Букараманга
Букараманга
1:1
Бояка Чико
Бояка Чико
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Букараманга Букараманга
54%
Бояка Чико Бояка Чико
46%
Атаки
27
31
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
3
Игры 4 тур
02.10.2025
Онсе Кальдас
4:0
Пасто
Завершен
17.09.2025
Мильонариос
0:0
Энвигадо
Завершен
10.09.2025
Санта Фе
4:1
Alianza
Завершен
03.09.2025
Атлетико
3:4
Атлетико
Завершен
03.09.2025
Реал Соача Кундинамарка
5:5
Перейра
Завершен
28.08.2025
Букараманга
1:0
Америка Кали
Завершен
27.08.2025
Перейра
4:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
27.08.2025
Атлетико
2:0
Атлетико
Завершен
12.06.2025
Форталеза Сипакира
1:1
Леонес
Завершен
12.06.2025
Перейра
2:0
Ля Эквидад
Завершен
12.06.2025
Пасто
3:1
Юнион Магдалена
Завершен
12.06.2025
Рионегро Агилас
2:1
Орсомарсо
Завершен
12.06.2025
Alianza
3:3
Энвигадо
Завершен
11.06.2025
Букараманга
3:2
Бояка Чико
Завершен
10.06.2025
Депортиво Кали
0:2
Квиндио
Завершен
10.06.2025
Льянерос
2:1
Реал Сан-Андрес
Завершен
Комментарии к матчу
