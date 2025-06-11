Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу : Букараманга — Бояка Чико , 4 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфонсо Лопес .

Превью матча Букараманга — Бояка Чико

Команда Букараманга в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Бояка Чико, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Букараманга в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бояка Чико забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Букараманга, в том матче сыграли вничью.