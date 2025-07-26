Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Хуарес 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Клуб Тихуана — Хуарес, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente. Судить этот матч будет Joaquin Alberto Vizcarra Armenta.
Превью матча Клуб Тихуана — Хуарес
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joaquin Alberto Vizcarra Armenta ().
За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Joaquin Alberto Vizcarra Armenta назначал пенальти