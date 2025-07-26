Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Хуарес 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Клуб ТихуанаХуарес, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente. Судить этот матч будет Joaquin Alberto Vizcarra Armenta.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Caliente
Mexico Liga MX
Клуб Тихуана
Jesus Murillo 52'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Хуарес
Angel Zaldivar 82'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
Jesus Murillo icon
52'
Angel Zaldivar icon
82'
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
19'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
34'
Угловой
Хуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
52'
Murillo - 1-ый Гол
58'
Угловой
Хуарес - Угловой
64'
Угловой
Хуарес - Угловой
66'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
82'
Angel Zaldivar - 2-ой Гол забит с передачи Angel Torres
85'
Угловой
Хуарес - Угловой
90+4'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
90+8'
Угловой
Хуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,4

Превью матча Клуб Тихуана — Хуарес

Клуб Тихуана Клуб Тихуана
2
Мексика
Хосе Родригез
16
Jesus Vega
12
Эквадор
Джексон Порозо
4
Испания
Unai Bilbao
18
Aaron Mejia Montoya
11
Эквадор
Adonis Preciado
17
Мексика
Ramiro Arciga
8
Мексика
Ivan Tona
19
Мексика
Gilberto Rafael Mora Zambrano
10
Мексика
Kevin Castaneda
9
Ямайка
Shamar Nicholson
Тренер
Уругвай
Себастьян Абреу
Хуарес Хуарес
1
Мексика
Sebastian Jurado
2
Колумбия
Jesus Murillo
4
Мексика
Manuel Mayorga
5
Мексика
Denzell Garcia
3
Колумбия
Moises Mosquera
11
Панама
Хосе Луис Родригез
8
Guilherme Castilho Carvalho
10
Мексика
Dieter Villalpando
13
Мексика
Raymundo Fulgencio
17
Мексика
Родольфо Писарро
9
Бразилия
Madson
Тренер
Martin Varini

История последних встреч

Клуб Тихуана
Клуб Тихуана
Хуарес
Клуб Тихуана
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.11.2025
Клуб Тихуана
Клуб Тихуана
3:1
Хуарес
Хуарес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Тихуана Клуб Тихуана
42%
Хуарес Хуарес
58%
Атаки
67
126
Угловые
4
5
Фолы
11
17
Удары (всего)
7
10
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joaquin Alberto Vizcarra Armenta ().

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Joaquin Alberto Vizcarra Armenta назначал пенальти

Игры 3 тур
19.01.2026
Пачука
0:0
КФ Америка
Завершен
19.01.2026
Сантос Лагуна
2:2
Хуарес
Завершен
18.01.2026
Пумас Унам
1:1
Леон
Завершен
18.01.2026
Клуб Тихуана
1:1
Сан Луис
Завершен
18.01.2026
Круз Азул
1:0
Пуэбла
Завершен
18.01.2026
Тигрес
0:0
Депортиво Толука
Завершен
18.01.2026
Гвадалахара
2:1
Керетаро
Завершен
18.01.2026
Некакса
0:1
Атлас
Завершен
17.01.2026
Масатлан
1:5
Монтеррей
Завершен
Комментарии к матчу
