Смотреть онлайн Пуэбла - Атлас 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Пуэбла — Атлас, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок. Судить этот матч будет Mario Terrazas Chavez.
Превью матча Пуэбла — Атлас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mario Terrazas Chavez (Мексика).
За последние 3 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Mario Terrazas Chavez назначал пенальти