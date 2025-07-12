Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Пуэбла - Атлас 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: ПуэблаАтлас, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок. Судить этот матч будет Mario Terrazas Chavez.

МСК, 1 тур, Стадион: Стадион Куаутемок
Mexico Liga MX
Пуэбла
Solana 29'
Edgar Guerra 85'
Завершен
2 : 3
12 июля 2025
Атлас
Eduardo Aguirre 24'
Esteban Lozano 51'
Mateo Gonzalez Mora 71'
Eduardo Aguirre icon
24'
Solana - Пуэбла icon
29'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
Jose Rivaldo Lozano icon
51'
Adrian Mora icon
71'
Edgar Guerra icon
85'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Пуэбла - Угловой
24'
Eduardo Aguirre - 1-ый Гол
29'
Solana - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
51'
Jose Rivaldo Lozano - 3-ий Гол
58'
Угловой
Атлас - Угловой
67'
Угловой
Атлас - Угловой
71'
Угловой
Атлас - Угловой
71'
Adrian Mora - 4-ый Гол
78'
Угловой
Пуэбла - Угловой
83'
Угловой
Пуэбла - Угловой
85'
Edgar Guerra - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Пуэбла - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,2

Превью матча Пуэбла — Атлас

Пуэбла Пуэбла
1
Мексика
Жулио Гонзалез
20
Jose Rodrigo Pachuca Martinez
14
Мексика
Jesus Rivas
3
Мексика
Luis Rey
2
Аргентина
Juan Manuel Fedorco
21
Мексика
Owen Gonzalez
8
Miguel Ramirez
15
Колумбия
Edgar Guerra
17
Мексика
Esteban Lozano
25
США
Walter Portales
24
Мексика
Alejandro Organista
Тренер
Аргентина
Pablo Guede
Атлас Атлас
14
Мексика
Cesar Ramos
3
Бразилия
Gustavo Ferrareis
17
Мексика
Jose Rivaldo Lozano
11
Панама
Diego Gonzalez
4
Мексика
Adrian Mora
26
Мексика
Алдо Роча
13
Мексика
Gaddi Aguirre
27
Мексика
Victor Rios
32
Сербия
Урош Дьюрдевич
19
Мексика
Eduardo Aguirre
199
Мексика
Sergio Ismael Hernandez Flores
Тренер
Мексика
Гонзало Пинеда

Статистика матча

Владение мячом
Пуэбла Пуэбла
67%
Атлас Атлас
33%
Атаки
85
67
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Удары (всего)
15
6
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Terrazas Chavez (Мексика).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Mario Terrazas Chavez назначал пенальти

Игры 1 тур
10.01.2026
Клуб Тихуана
-:-
КФ Америка
Предстоящая
10.01.2026
Атлас
-:-
Пуэбла
Предстоящая
10.01.2026
Масатлан
-:-
Хуарес
Предстоящая
Комментарии к матчу
