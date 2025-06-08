08.06.2025
Смотреть онлайн Малаита Кингз - ФК Централ Кост 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Малаита Кингз — ФК Централ Кост . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:32 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Отменен
0 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
8'
ФК Централ Кост - Угловой
21'
Малаита Кингз - Угловой
Превью матча Малаита Кингз — ФК Централ Кост
История последних встреч
Малаита Кингз
ФК Централ Кост
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
ФК Централ Кост
1:0
Малаита Кингз
Статистика матча
Атаки
26
19
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу