08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Лига L2 - Женщины: SEISA OSA Rheia FC Women — Академия ЯФА - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
SEISA OSA Rheia FC Women
45+2'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
SEISA OSA Rheia FC Women
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0
Текстовая трансляция
34'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
41'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
45+2'
SEISA OSA Rheia FC Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
48'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
51'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
64'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
76'
Академия ЯФА - Женщины - 2-ой Гол
83'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
85'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
87'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
90+3'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
90+5'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
86
70
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
4
5
