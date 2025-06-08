08.06.2025
Смотреть онлайн Lavenirosso NC - KUFC Nankoku 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Lavenirosso NC — KUFC Nankoku . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Lavenirosso NC
58'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
KUFC Nankoku
13'
KUFC Nankoku
13'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
Lavenirosso NC
58'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Текстовая трансляция
2'
KUFC Nankoku - Угловой
10'
KUFC Nankoku - Угловой
13'
KUFC Nankoku - Угловой
13'
KUFC Nankoku - 1-ый Гол
26'
Lavenirosso NC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
49'
KUFC Nankoku - Угловой
52'
KUFC Nankoku - Угловой
58'
Lavenirosso NC - Угловой
58'
Lavenirosso NC - 2-ой Гол
73'
KUFC Nankoku - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Превью матча Lavenirosso NC — KUFC Nankoku
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
61
65
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу