Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Кария - Исе-Шима 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: КарияИсе-Шима . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Кария
53'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Исе-Шима
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Кария icon
53'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Кария - Угловой
37'
Угловой
Кария - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
53'
Кария - 1-ый Гол
70'
Угловой
Кария - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Кария — Исе-Шима

Статистика матча

Атаки
76
79
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торино Торино
Милан Милан
8 Декабря
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Декабря
23:00
Осасуна Осасуна
Леванте Леванте
8 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
8 Декабря
18:30
Пиза Пиза
Парма Парма
8 Декабря
17:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
8 Декабря
20:00
Норильск Норильск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
8 Декабря
15:00
Чайка U20 Чайка U20
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
8 Декабря
18:30
Барс Барс
Буран Воронеж Буран Воронеж
8 Декабря
18:30
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Юта Джаз Юта Джаз
8 Декабря
04:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA