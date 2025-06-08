08.06.2025
Смотреть онлайн Кария - Исе-Шима 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Кария — Исе-Шима . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
14'
Кария - Угловой
37'
Кария - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
53'
Кария - 1-ый Гол
70'
Кария - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Превью матча Кария — Исе-Шима
Статистика матча
Атаки
76
79
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу