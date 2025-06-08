08.06.2025
Смотреть онлайн Ipswich FC U23 - Broadbeach United U23 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Ipswich FC U23 — Broadbeach United U23 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Broadbeach United U23
49'
57'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Ipswich FC U23 - 1-ый Гол
49'
Broadbeach United U23 - 2-ой Гол
53'
Ipswich FC U23 - Угловой
57'
Broadbeach United U23 - 3-ий Гол
64'
Ipswich FC U23 - Угловой
73'
Ipswich FC U23 - Угловой
82'
Broadbeach United U23 - Угловой
Превью матча Ipswich FC U23 — Broadbeach United U23
Статистика матча
Атаки
52
48
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу