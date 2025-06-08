Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Nippon Steel Oita - Mitsubishi Nagasaki SC 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Nippon Steel OitaMitsubishi Nagasaki SC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Nippon Steel Oita
13'
Завершен
1 : 5
08 июня 2025
Mitsubishi Nagasaki SC
44'
67'
75'
86'
90+5'
Смотреть онлайн
Nippon Steel Oita icon
13'
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
67'
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
75'
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
86'
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Nippon Steel Oita - Угловой
12'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
13'
Nippon Steel Oita - 1-ый Гол
44'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
67'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 3-ий Гол
75'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 4-ый Гол
77'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
83'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
86'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Nippon Steel Oita - Угловой
90+5'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5

Превью матча Nippon Steel Oita — Mitsubishi Nagasaki SC

История последних встреч

Nippon Steel Oita
Nippon Steel Oita
Mitsubishi Nagasaki SC
Nippon Steel Oita
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Mitsubishi Nagasaki SC
Mitsubishi Nagasaki SC
1:2
Nippon Steel Oita
Nippon Steel Oita
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Nippon Steel Oita Nippon Steel Oita
49%
Mitsubishi Nagasaki SC Mitsubishi Nagasaki SC
51%
Атаки
86
111
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
9
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
