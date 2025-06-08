08.06.2025
Смотреть онлайн Yonago Genki SC - FC Baleine Shimonoseki 08.06.2025. Прямая трансляция
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
FC Baleine Shimonoseki
47'
84'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
31'
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
32'
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
40'
Yonago Genki SC - Угловой
47'
FC Baleine Shimonoseki - 1-ый Гол
57'
Yonago Genki SC - Угловой
65'
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
68'
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
84'
FC Baleine Shimonoseki - 2-ой Гол
Статистика матча
Атаки
78
71
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
0
4
