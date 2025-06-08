Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Yonago Genki SC - FC Baleine Shimonoseki 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Yonago Genki SCFC Baleine Shimonoseki . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Yonago Genki SC
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
FC Baleine Shimonoseki
47'
84'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
FC Baleine Shimonoseki icon
47'
FC Baleine Shimonoseki icon
84'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
31'
Угловой
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
32'
Угловой
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
40'
Угловой
Yonago Genki SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
47'
FC Baleine Shimonoseki - 1-ый Гол
57'
Угловой
Yonago Genki SC - Угловой
65'
Угловой
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
68'
Угловой
FC Baleine Shimonoseki - Угловой
84'
FC Baleine Shimonoseki - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1

Превью матча Yonago Genki SC — FC Baleine Shimonoseki

Статистика матча

Атаки
78
71
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
0
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
7 Декабря
19:30
Лацио Лацио
Болонья Болонья
7 Декабря
20:00
Лорьян Лорьян
Лион Лион
7 Декабря
22:45
Эспаньол Эспаньол
Райо Вальекано Райо Вальекано
7 Декабря
20:30
Краснодар Краснодар
ЦСКА ЦСКА
7 Декабря
19:00
Осер Осер
Мец Мец
7 Декабря
19:15
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
7 Декабря
19:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
7 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA