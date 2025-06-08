08.06.2025
Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - Tadotsu FC 08.06.2025. Прямая трансляция
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Tadotsu FC - Угловой
18'
Llamas Kochi FC - Угловой
55'
Tadotsu FC - Угловой
90+3'
Llamas Kochi FC - Угловой
Превью матча Llamas Kochi FC — Tadotsu FC
История последних встреч
Llamas Kochi FC
Tadotsu FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.09.2025
Tadotsu FC
0:1
Llamas Kochi FC
Статистика матча
Владение мячом
33%
67%
Атаки
67
103
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
3
