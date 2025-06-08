Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - Tadotsu FC 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Llamas Kochi FCTadotsu FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Llamas Kochi FC
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Tadotsu FC
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Tadotsu FC - Угловой
18'
Угловой
Llamas Kochi FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Tadotsu FC - Угловой
90+3'
Угловой
Llamas Kochi FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Llamas Kochi FC — Tadotsu FC

История последних встреч

Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
Tadotsu FC
Llamas Kochi FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.09.2025
Tadotsu FC
Tadotsu FC
0:1
Llamas Kochi FC
Llamas Kochi FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Llamas Kochi FC Llamas Kochi FC
33%
Tadotsu FC Tadotsu FC
67%
Атаки
67
103
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
