Смотреть онлайн Мицубиши Мизушима - Фукуяма Сити 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Мицубиши Мизушима — Фукуяма Сити . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Фукуяма Сити
29'
Текстовая трансляция
29'
Фукуяма Сити - Угловой
29'
Фукуяма Сити - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
Мицубиши Мизушима - 2-ой Гол
57'
Фукуяма Сити - Угловой
58'
Фукуяма Сити - Угловой
58'
Фукуяма Сити - Угловой
59'
Фукуяма Сити - Угловой
61'
Фукуяма Сити - Угловой
63'
Мицубиши Мизушима - Угловой
69'
Фукуяма Сити - Угловой
69'
Фукуяма Сити - Угловой
80'
Фукуяма Сити - Угловой
85'
Фукуяма Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Мицубиши Мизушима — Фукуяма Сити
История последних встреч
Мицубиши Мизушима
Фукуяма Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.09.2025
Фукуяма Сити
2:1
Мицубиши Мизушима
Статистика матча
Владение мячом
66%
Атаки
70
98
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
8
Удары в створ ворот
1
7
