08.06.2025

Смотреть онлайн Леонес - Перейра 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: ЛеонесПерейра, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Кубок Колумбии по футболу
Леонес
60'
90'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Перейра
26'
54'
Перейра icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 6,5
Перейра icon
54'
Леонес icon
60'
Леонес icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2 : 6,5
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Леонес - Угловой
9'
Угловой
Перейра - Угловой
13'
Угловой
Леонес - Угловой
21'
Угловой
Леонес - Угловой
21'
Угловой
Леонес - Угловой
26'
Перейра - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 6,5
54'
Перейра - 2-ой Гол
60'
Леонес - 3-ий Гол
65'
Угловой
Перейра - Угловой
72'
Угловой
Перейра - Угловой
90'
Леонес - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Перейра - Угловой
90+9'
Угловой
Перейра - Угловой
90+9'
Угловой
Перейра - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 6,5

Превью матча Леонес — Перейра

Статистика матча

Атаки
85
120
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
3
7
Игры 3 тур
23.10.2025
Атлетико Насьональ
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
22.10.2025
Перейра
1:0
Энвигадо
Завершен
16.10.2025
Америка Кали
0:1
Атлетико
Завершен
10.10.2025
Онсе Кальдас
0:1
Атлетико Насьональ
Завершен
07.10.2025
Энвигадо
2:1
Перейра
Завершен
03.10.2025
Атлетико
1:2
Америка Кали
Завершен
02.10.2025
Санта Фе
0:3
Меделлин
Завершен
08.06.2025
Орсомарсо
2:2
Alianza
Завершен
08.06.2025
Леонес
2:2
Перейра
Завершен
08.06.2025
Ля Эквидад
1:2
ФК Богота
Завершен
08.06.2025
Бояка Чико
1:0
Бока Хуниорс
Завершен
07.06.2025
Энвигадо
2:1
Барранкилья
Завершен
Комментарии к матчу
