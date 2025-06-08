08.06.2025
Смотреть онлайн Леонес - Перейра 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Леонес — Перейра, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Кубок Колумбии по футболу
Текстовая трансляция
5'
Леонес - Угловой
9'
Перейра - Угловой
13'
Леонес - Угловой
21'
Леонес - Угловой
21'
Леонес - Угловой
26'
Перейра - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 6,5
54'
Перейра - 2-ой Гол
60'
Леонес - 3-ий Гол
65'
Перейра - Угловой
72'
Перейра - Угловой
90'
Леонес - 4-ый Гол
90+3'
Перейра - Угловой
90+9'
Перейра - Угловой
90+9'
Перейра - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 6,5
Превью матча Леонес — Перейра
Статистика матча
Атаки
85
120
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу