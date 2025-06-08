08.06.2025
Смотреть онлайн Comunal Cabrero - CD Constitucion Unido 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Comunal Cabrero — CD Constitucion Unido . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Comunal Cabrero
81'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Comunal Cabrero
81'
Текстовая трансляция
38'
Comunal Cabrero - Угловой
39'
Comunal Cabrero - Угловой
65'
CD Constitucion Unido - 1-ый Гол
81'
Comunal Cabrero - 2-ой Гол
90+1'
CD Constitucion Unido - Угловой
90+2'
Comunal Cabrero - Угловой
Превью матча Comunal Cabrero — CD Constitucion Unido
История последних встреч
Comunal Cabrero
CD Constitucion Unido
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
CD Constitucion Unido
0:1
Comunal Cabrero
Статистика матча
Атаки
95
98
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
7
2
