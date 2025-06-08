Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Comunal Cabrero - CD Constitucion Unido 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Comunal CabreroCD Constitucion Unido . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Comunal Cabrero
81'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
CD Constitucion Unido
65'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
CD Constitucion Unido icon
65'
Comunal Cabrero icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
38'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
39'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
65'
CD Constitucion Unido - 1-ый Гол
81'
Comunal Cabrero - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
90+2'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Comunal Cabrero — CD Constitucion Unido

История последних встреч

Comunal Cabrero
Comunal Cabrero
CD Constitucion Unido
Comunal Cabrero
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
CD Constitucion Unido
CD Constitucion Unido
0:1
Comunal Cabrero
Comunal Cabrero
Обзор

Статистика матча

Атаки
95
98
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
7
2
