08.06.2025
Смотреть онлайн Джэксонвилл - Inter Gainesville KF 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Джэксонвилл — Inter Gainesville KF . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Джэксонвилл
65'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
Джэксонвилл FC - Угловой
26'
Джэксонвилл FC - Угловой
35'
Джэксонвилл FC - Угловой
45+1'
Джэксонвилл FC - Угловой
45+5'
Джэксонвилл FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Джэксонвилл FC - Угловой
47'
Джэксонвилл FC - Угловой
53'
Джэксонвилл FC - Угловой
65'
Джэксонвилл FC - 1-ый Гол
80'
Inter Gainesville KF - Угловой
90+1'
Джэксонвилл FC - Угловой
90+7'
Inter Gainesville KF - Угловой
90+7'
Inter Gainesville KF - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Джэксонвилл — Inter Gainesville KF
Статистика матча
Атаки
63
66
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу