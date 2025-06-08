Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Gulf Coast United FC Women - Pensacola Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Gulf Coast United FC WomenPensacola Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Gulf Coast United FC Women
Завершен
0 : 3
08 июня 2025
Pensacola Women
33'
45+3'
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pensacola Women icon
33'
Pensacola Women icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:2
Pensacola Women icon
89'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
9'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
18'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
23'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
33'
Pensacola Women - 1-ый Гол
39'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
40'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
43'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
45'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
45+3'
Pensacola Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
54'
Угловой
Gulf Coast United FC Women - Угловой
81'
Угловой
Pensacola Women - Угловой
89'
Pensacola Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Gulf Coast United FC Women — Pensacola Women

Статистика матча

Атаки
16
56
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
13
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
ЦСКА ЦСКА
5 Декабря
17:00
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Автомобилист Автомобилист
Северсталь Северсталь
5 Декабря
17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
5 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Декабря
17:00
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Нэшвилл Нэшвилл
Флорида Флорида
5 Декабря
03:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA