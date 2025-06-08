08.06.2025
Смотреть онлайн Gulf Coast United FC Women - Pensacola Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Gulf Coast United FC Women — Pensacola Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 3
08 июня 2025
Pensacola Women
33'
45+3'
89'
Pensacola Women
33'
Pensacola Women
45+3'
Счет после первого тайма 0:2
Pensacola Women
89'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
Pensacola Women - Угловой
9'
Pensacola Women - Угловой
18'
Pensacola Women - Угловой
23'
Pensacola Women - Угловой
33'
Pensacola Women - 1-ый Гол
39'
Pensacola Women - Угловой
40'
Pensacola Women - Угловой
43'
Pensacola Women - Угловой
45'
Pensacola Women - Угловой
45+3'
Pensacola Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
54'
Gulf Coast United FC Women - Угловой
81'
Pensacola Women - Угловой
89'
Pensacola Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Gulf Coast United FC Women — Pensacola Women
Статистика матча
Атаки
16
56
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
13
Комментарии к матчу