08.06.2025

Смотреть онлайн Spokane Shadow Women - Seattle Reign Women II 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Spokane Shadow WomenSeattle Reign Women II . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Spokane Shadow Women
4'
11'
17'
26'
48'
61'
67'
80'
Завершен
8 : 0
08 июня 2025
Seattle Reign Women II
Spokane Shadow Women icon
4'
Spokane Shadow Women icon
11'
Spokane Shadow Women icon
17'
Spokane Shadow Women icon
26'
Счет после первого тайма 4:0 : 0,0
Spokane Shadow Women icon
48'
Spokane Shadow Women icon
61'
Spokane Shadow Women icon
67'
Spokane Shadow Women icon
80'
Матч закончился со счётом 8:0 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Spokane Shadow Women - 1-ый Гол
11'
Spokane Shadow Women - 2-ой Гол
17'
Spokane Shadow Women - 3-ий Гол
26'
Spokane Shadow Women - 4-ый Гол
30'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
Счет после первого тайма 4:0 : 0,0
48'
Spokane Shadow Women - 5-ый Гол
61'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
61'
Spokane Shadow Women - 6-ый Гол
67'
Spokane Shadow Women - 7-ый Гол
70'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
80'
Spokane Shadow Women - 8-ый Гол
82'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
84'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
85'
Угловой
Spokane Shadow Women - Угловой
Матч закончился со счётом 8:0 : 0,0

Превью матча Spokane Shadow Women — Seattle Reign Women II

Статистика матча

Атаки
118
40
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
8
0
Комментарии к матчу
