08.06.2025
Смотреть онлайн Лаугу Юнайтед - ФК Хониара Сити 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Лаугу Юнайтед — ФК Хониара Сити . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:31 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Лаугу Юнайтед
74'
Завершен
1 : 4
08 июня 2025
ФК Хониара Сити
27'
43'
50'
76'
Счет после первого тайма 0:2
Лаугу Юнайтед
74'
Текстовая трансляция
5'
ФК Хониара Сити - Угловой
17'
Лаугу Юнайтед - Угловой
27'
ФК Хониара Сити - 1-ый Гол
43'
ФК Хониара Сити - 2-ой Гол
50'
ФК Хониара Сити - 3-ий Гол
55'
Лаугу Юнайтед - Угловой
65'
Лаугу Юнайтед - Угловой
74'
Лаугу Юнайтед - 4-ый Гол
76'
ФК Хониара Сити - Угловой
76'
ФК Хониара Сити - 5-ый Гол
Превью матча Лаугу Юнайтед — ФК Хониара Сити
Статистика матча
Атаки
64
91
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
14
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу