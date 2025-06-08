Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Лаугу Юнайтед - ФК Хониара Сити 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы островаЧемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Лаугу ЮнайтедФК Хониара Сити . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:31 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Лаугу Юнайтед
74'
Завершен
1 : 4
08 июня 2025
ФК Хониара Сити
27'
43'
50'
76'
Смотреть онлайн
ФК Хониара Сити icon
27'
ФК Хониара Сити icon
43'
Счет после первого тайма 0:2
ФК Хониара Сити icon
50'
Лаугу Юнайтед icon
74'
ФК Хониара Сити icon
76'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
17'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
27'
ФК Хониара Сити - 1-ый Гол
43'
ФК Хониара Сити - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
50'
ФК Хониара Сити - 3-ий Гол
55'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
65'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
74'
Лаугу Юнайтед - 4-ый Гол
76'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
76'
ФК Хониара Сити - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Лаугу Юнайтед — ФК Хониара Сити

Статистика матча

Атаки
64
91
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
14
Удары в створ ворот
5
8
