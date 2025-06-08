08.06.2025
Смотреть онлайн Kings Hammer Sun City - Майами Сити 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Kings Hammer Sun City — Майами Сити, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Kings Hammer Sun City
56'
78'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Майами Сити
45+4'
72'
Майами Сити
45+4'
Счет после первого тайма 0:1
Kings Hammer FC
56'
Майами Сити
72'
Kings Hammer FC
78'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Майами Сити - Угловой
45+2'
Майами Сити - Угловой
45+4'
Майами Сити - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Майами Сити - Угловой
56'
Kings Hammer FC - 2-ой Гол
72'
Майами Сити - 3-ий Гол
76'
Майами Сити - Угловой
78'
Kings Hammer FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Kings Hammer Sun City — Майами Сити
Статистика матча
Атаки
61
80
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу