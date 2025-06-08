08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Futbolera Select Women — SA Corinthians FC Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Futbolera Select Women
3 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
25'
SA Corinthians FC Women - Угловой
30'
Futbolera Select Women - 1-ый Гол
45+1'
Futbolera Select Women - Угловой
48'
Futbolera Select Women - Угловой
66'
SA Corinthians FC Women - Угловой
67'
Futbolera Select Women - 2-ой Гол
75'
Futbolera Select Women - Угловой
75'
Futbolera Select Women - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
45
52
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
9
2
