08.06.2025

Смотреть онлайн Бруклин Сити - Женщины - Susa FC 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Бруклин Сити - ЖенщиныSusa FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:13 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Бруклин Сити - Женщины
38'
71'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Susa FC
7'
79'
90+2'
Смотреть онлайн
Susa FC icon
7'
Бруклин Сити - Женщины icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
Бруклин Сити - Женщины icon
71'
Susa FC icon
79'
Susa FC icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
7'
Susa FC - 1-ый Гол
12'
Угловой
Susa FC - Угловой
19'
Угловой
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
30'
Угловой
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
38'
Бруклин Сити - Женщины - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
47'
Угловой
Susa FC - Угловой
56'
Угловой
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
71'
Бруклин Сити - Женщины - 3-ий Гол
75'
Угловой
Susa FC - Угловой
79'
Susa FC - 4-ый Гол
88'
Угловой
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
90+2'
Susa FC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0

Превью матча Бруклин Сити - Женщины — Susa FC

Статистика матча

Атаки
99
69
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу
