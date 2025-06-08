08.06.2025
Смотреть онлайн Бруклин Сити - Женщины - Susa FC 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Бруклин Сити - Женщины — Susa FC . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:13 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Бруклин Сити - Женщины
38'
71'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Susa FC
7'
79'
90+2'
Susa FC
7'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
Susa FC
79'
Susa FC
90+2'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0
Текстовая трансляция
3'
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
7'
Susa FC - 1-ый Гол
12'
Susa FC - Угловой
19'
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
30'
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
38'
Бруклин Сити - Женщины - 2-ой Гол
47'
Susa FC - Угловой
56'
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
71'
Бруклин Сити - Женщины - 3-ий Гол
75'
Susa FC - Угловой
79'
Susa FC - 4-ый Гол
88'
Бруклин Сити - Женщины - Угловой
90+2'
Susa FC - 5-ый Гол
Превью матча Бруклин Сити - Женщины — Susa FC
Статистика матча
Атаки
99
69
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу