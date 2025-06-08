Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн MetaSport FC Women - La Roca FC Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: MetaSport FC WomenLa Roca FC Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
MetaSport FC Women
84'
Завершен
1 : 3
08 июня 2025
La Roca FC Women
46'
83'
89'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
La Roca FC Women icon
46'
La Roca FC Women icon
83'
MetaSport FC Women icon
84'
La Roca FC Women icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
25'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
45'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
La Roca FC Women - 1-ый Гол
64'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
68'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
83'
La Roca FC Women - 2-ой Гол
84'
MetaSport FC Women - 3-ий Гол
89'
La Roca FC Women - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,2

Превью матча MetaSport FC Women — La Roca FC Women

Команда MetaSport FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды La Roca FC Women, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

MetaSport FC Women
MetaSport FC Women
La Roca FC Women
MetaSport FC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
La Roca FC Women
La Roca FC Women
3:1
MetaSport FC Women
MetaSport FC Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
54
91
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
