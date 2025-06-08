Превью матча MetaSport FC Women — La Roca FC Women

Команда MetaSport FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды La Roca FC Women, в том матче победу одержали хозяева.