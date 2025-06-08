08.06.2025
Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Iron Rose Women
38'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Fresno Freeze Women
77'
79'
Iron Rose Women
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,0
Текстовая трансляция
7'
Iron Rose Women - Угловой
38'
Iron Rose Women - 1-ый Гол
52'
Iron Rose Women - Угловой
77'
Fresno Freeze Women - Угловой
77'
Fresno Freeze Women - 2-ой Гол
78'
Iron Rose Women - Угловой
79'
Iron Rose Women - Угловой
79'
Fresno Freeze Women - 3-ий Гол
82'
Iron Rose Women - Угловой
Превью матча Iron Rose Women — Fresno Freeze Women
Статистика матча
Атаки
108
96
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
3
5
