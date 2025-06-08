Смотреть онлайн San Lorenzo KM 110 - Melo Wanderers 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Кубок любителей: San Lorenzo KM 110 — Melo Wanderers . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .