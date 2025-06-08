Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн San Lorenzo KM 110 - Melo Wanderers 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Кубок любителей: San Lorenzo KM 110Melo Wanderers . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Уругвай - Кубок любителей
San Lorenzo KM 110
12'
28'
51'
56'
Завершен
4 : 2
08 июня 2025
Melo Wanderers
73'
89'
Смотреть онлайн
San Lorenzo KM 110 icon
12'
San Lorenzo KM 110 icon
28'
Счет после первого тайма 2:0
San Lorenzo KM 110 icon
51'
San Lorenzo KM 110 icon
56'
Melo Wanderers icon
73'
Melo Wanderers icon
89'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
12'
San Lorenzo KM 110 - 1-ый Гол
17'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
28'
San Lorenzo KM 110 - 2-ой Гол
29'
Угловой
San Lorenzo KM 110 - Угловой
30'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
34'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
46'
Угловой
San Lorenzo KM 110 - Угловой
51'
San Lorenzo KM 110 - 3-ий Гол
56'
San Lorenzo KM 110 - 4-ый Гол
60'
Угловой
San Lorenzo KM 110 - Угловой
68'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
73'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
73'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
73'
Melo Wanderers - 5-ый Гол
75'
Угловой
Melo Wanderers - Угловой
89'
Melo Wanderers - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча San Lorenzo KM 110 — Melo Wanderers

Статистика матча

Атаки
55
67
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
2
15
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу
