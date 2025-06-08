08.06.2025
Смотреть онлайн Minnesota Blizzard FC - Iowa Demon Hawks 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Minnesota Blizzard FC — Iowa Demon Hawks, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Minnesota Blizzard FC
18'
59'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Iowa Demon Hawks
12'
62'
Iowa Demon Hawks
12'
Iowa Demon Hawks
62'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
12'
Iowa Demon Hawks - 1-ый Гол
18'
Minnesota Blizzard FC - 2-ой Гол
30'
Iowa Demon Hawks - Угловой
32'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
47'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
53'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
56'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
59'
Minnesota Blizzard FC - 3-ий Гол
62'
Iowa Demon Hawks - 4-ый Гол
67'
Minnesota Blizzard FC - Угловой
79'
Iowa Demon Hawks - Угловой
Превью матча Minnesota Blizzard FC — Iowa Demon Hawks
История последних встреч
Minnesota Blizzard FC
Iowa Demon Hawks
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Iowa Demon Hawks
3:0
Minnesota Blizzard FC
Статистика матча
Атаки
75
68
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
7
5
