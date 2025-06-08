08.06.2025
Смотреть онлайн Мунисипаль (жен) - Клуб Депортиво Ксела (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала Лига Насьональ - Женщины: Мунисипаль (жен) — Клуб Депортиво Ксела (жен) . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Гватемала Лига Насьональ - Женщины
Мунисипаль (жен)
5'
62'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Xelaju Women
62'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3
Текстовая трансляция
5'
Мунисипаль (жен) - 1-ый Гол
10'
Xelaju Women - Угловой
33'
Xelaju Women - Угловой
35'
Мунисипаль (жен) - Угловой
40'
Xelaju Women - Угловой
42'
Xelaju Women - Угловой
45+1'
Xelaju Women - Угловой
55'
Xelaju Women - Угловой
58'
Мунисипаль (жен) - Угловой
62'
Xelaju Women - 2-ой Гол
89'
Мунисипаль (жен) - Угловой
Превью матча Мунисипаль (жен) — Клуб Депортиво Ксела (жен)
Статистика матча
Атаки
107
124
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
5
