08.06.2025
Смотреть онлайн Индепенденциа - Манаус 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Индепенденциа — Манаус, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena da Floresta.
МСК, 8 тур, Стадион: Arena da Floresta
Футбол. Бразилия - Серия D
Индепенденциа
54'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
Индепенденциа - Угловой
13'
Индепенденциа - Угловой
18'
Манаус - Угловой
39'
Индепенденциа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Индепенденциа - 1-ый Гол
59'
Манаус - Угловой
63'
Манаус - Угловой
66'
Индепенденциа - Угловой
78'
Манаус - Угловой
88'
Манаус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Индепенденциа — Манаус
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
93
108
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу