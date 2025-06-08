08.06.2025
Смотреть онлайн Tampa Bay Sun Women - Dallas Trinity Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Tampa Bay Sun Women — Dallas Trinity Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Tampa Bay Sun Women
36'
59'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
3'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
17'
Dallas Trinity Women - Угловой
17'
Dallas Trinity Women - 1-ый Гол
27'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
36'
Tampa Bay Sun Women - 2-ой Гол
40'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
52'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
59'
Tampa Bay Sun Women - 3-ий Гол
63'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
66'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
Превью матча Tampa Bay Sun Women — Dallas Trinity Women
Статистика матча
Атаки
Атаки
72,72,0
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
3,3,0
2,2,0
Удары в створ ворот
4,4,0
3,3,0
Комментарии к матчу