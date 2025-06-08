08.06.2025
Edgewater Castle Women - Rockford Raptors Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США. В-Лига: Edgewater Castle Women — Rockford Raptors Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США. В-Лига
Edgewater Castle Women
2'
90+1'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Edgewater Castle Women
90+1'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Edgewater Castle Women - 1-ый Гол
4'
Edgewater Castle Women - Угловой
37'
Edgewater Castle Women - Угловой
40'
Edgewater Castle Women - Угловой
56'
Rockford Raptors Women - Угловой
66'
Edgewater Castle Women - Угловой
67'
Edgewater Castle Women - Угловой
88'
Edgewater Castle Women - Угловой
90+1'
Edgewater Castle Women - 2-ой Гол
Превью матча Edgewater Castle Women — Rockford Raptors Women
Статистика матча
Атаки
103
81
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
11
