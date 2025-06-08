Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Edgewater Castle Women - Rockford Raptors Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША. В-Лига: Edgewater Castle WomenRockford Raptors Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
США. В-Лига
Edgewater Castle Women
2'
90+1'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Rockford Raptors Women
Смотреть онлайн
Edgewater Castle Women icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Edgewater Castle Women icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Edgewater Castle Women - 1-ый Гол
4'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
37'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
40'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Rockford Raptors Women - Угловой
66'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
67'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
88'
Угловой
Edgewater Castle Women - Угловой
90+1'
Edgewater Castle Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Edgewater Castle Women — Rockford Raptors Women

Статистика матча

Атаки
103
81
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
11
Комментарии к матчу
