08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Плаза Амадор II — Атлетико Насьональ, --- . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.
МСК, ---, Стадион: Estadio Maracana
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Текстовая трансляция
12'
Атлетико Насьональ - Угловой
23'
Атлетико Насьональ - Угловой
27'
Plaza Amador Reserves - Угловой
40'
Plaza Amador Reserves - Угловой
45+2'
Plaza Amador Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Атлетико Насьональ - Угловой
50'
Атлетико Насьональ - Угловой
58'
Plaza Amador Reserves - Угловой
59'
Plaza Amador Reserves - Угловой
62'
Атлетико Насьональ - 1-ый Гол
69'
Plaza Amador Reserves - Угловой
81'
Plaza Amador Reserves - Угловой
83'
Атлетико Насьональ - Угловой
85'
Plaza Amador Reserves - Угловой
90+6'
Plaza Amador Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
58%
Атаки
95
83
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
1
1
