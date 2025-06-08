Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Плаза Амадор II - Атлетико Насьональ 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Плаза Амадор IIАтлетико Насьональ, --- . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.

МСК, ---, Стадион: Estadio Maracana
Панама. Лига Prom. Футбол
Плаза Амадор II
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Атлетико Насьональ
62'
Счет после первого тайма 0:0
Атлетико Насьональ icon
62'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
23'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
27'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
40'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
45+2'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
50'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
58'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
59'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
62'
Атлетико Насьональ - 1-ый Гол
69'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
81'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
83'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
85'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
90+6'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Плаза Амадор II — Атлетико Насьональ

Статистика матча

Владение мячом
Плаза Амадор II Плаза Амадор II
58%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
42%
Атаки
95
83
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
