17.06.2025

Смотреть онлайн Универсидад Католика - Эмелек 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Универсидад КатоликаЭмелек, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, Квалификационный Раунд 3
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Универсидад Католика
Отменен
- : -
17 июня 2025
Эмелек
Превью матча Универсидад Католика — Эмелек

Универсидад Католика Универсидад Католика
9
Панама
Azarias Londono
13
Эквадор
Daykol Alejandro Romero Padilla
28
Аргентина
Мауро Альберто Диаз
18
Эквадор
Byron Palacios
33
Эквадор
Луис Канга
15
Luis Moreno
4
Венесуэла
Джон Чанселлор
32
Уругвай
Mauricio Sebastian Alonso Pereda
30
Эквадор
Eddy Mejia
5
Аргентина
Jeronimo Cacciabue
12
Эквадор
Йохан Лара
Эмелек Эмелек
30
Эквадор
Луис Кастильо
12
Эквадор
Педро Ортис
25
Эквадор
Roberto Garces
14
Эквадор
Romario Caicedo
19
Аргентина
Juan Pablo Ruiz Gomez
4
Перу
Alfonso Barco
6
Эквадор
Серхио Куинтеро
15
Эквадор
Luis Fragozo
9
Аргентина
Facundo Castelli
21
Венесуэла
Александр Гонсалес
16
Эквадор
Diogo Bagui

История последних встреч

Универсидад Католика
Универсидад Католика
Эмелек
Универсидад Католика
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.06.2025
Универсидад Католика
Универсидад Католика
1:1
Эмелек
Эмелек
Обзор
