17.06.2025
Смотреть онлайн Универсидад Католика - Эмелек 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Универсидад Католика — Эмелек, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, Квалификационный Раунд 3
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Отменен
- : -
17 июня 2025
Превью матча Универсидад Католика — Эмелек
Универсидад Католика
История последних встреч
Универсидад Католика
Эмелек
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.06.2025
Универсидад Католика
1:1
Эмелек
Комментарии к матчу