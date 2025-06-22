22.06.2025
Смотреть онлайн Колегиялес - Ол Бойз 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Колегиялес — Ол Бойз, 19 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Colegiales.
МСК, 19 тур, Стадион: Estadio de Colegiales
Аргентина - Примера B Насьональ
Колегиялес
22'
42'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Ол Бойз
35'
Колегиялес
22'
Ол Бойз
35'
Колегиялес
42'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Колегиялес - Угловой
22'
Колегиялес - 1-ый Гол
32'
Колегиялес - Угловой
35'
Ол Бойз - 2-ой Гол
42'
Колегиялес - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
52'
Колегиялес - Угловой
61'
Ол Бойз - Угловой
70'
Ол Бойз - Угловой
76'
Ол Бойз - Угловой
90+5'
Колегиялес - Угловой
90+5'
Колегиялес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Колегиялес — Ол Бойз
Статистика матча
Атаки
93
86
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу