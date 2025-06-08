08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Primera Division Amateur: CA Terremoto — Потенция . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Uruguay Primera Division Amateur
CA Terremoto
5'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Потенция
88'
Текстовая трансляция
5'
CA Terremoto - 1-ый Гол
23'
Потенция - Угловой
27'
CA Terremoto - Угловой
45+2'
Потенция - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
CA Terremoto - Угловой
71'
Потенция - Угловой
80'
Потенция - Угловой
88'
Потенция - 2-ой Гол
90+2'
Потенция - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча CA Terremoto — Потенция
Статистика матча
Атаки
84
91
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
2
2
