08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Женский чемпионат Парагвая по футболу: Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) — Sportivo Trinidense Women, 17 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Женский чемпионат Парагвая по футболу
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Sportivo Trinidense Women
41'
85'
90+2'
Текстовая трансляция
19'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
21'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
27'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
34'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
41'
Sportivo Trinidense Women - 1-ый Гол
54'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - 2-ой Гол
62'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
80'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
80'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
81'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - 3-ий Гол
83'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
85'
Sportivo Trinidense Women - 4-ый Гол
90+1'
Sportivo Trinidense Women - Угловой
90+2'
Sportivo Trinidense Women - 5-ый Гол
Статистика матча
Атаки
59
61
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
2
3
