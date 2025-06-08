Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Sportivo Trinidense Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЖенский чемпионат Парагвая по футболу: Хенераль Бернардино Кабальеро (жен)Sportivo Trinidense Women, 17 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Женский чемпионат Парагвая по футболу
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен)
54'
81'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Sportivo Trinidense Women
41'
85'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sportivo Trinidense Women icon
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) icon
54'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) icon
81'
Sportivo Trinidense Women icon
85'
Sportivo Trinidense Women icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,4
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
21'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
27'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
34'
Угловой
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
41'
Sportivo Trinidense Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
54'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - 2-ой Гол
62'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
80'
Угловой
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
80'
Угловой
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - Угловой
81'
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) - 3-ий Гол
83'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
85'
Sportivo Trinidense Women - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Sportivo Trinidense Women - Угловой
90+2'
Sportivo Trinidense Women - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,4

Превью матча Хенераль Бернардино Кабальеро (жен) — Sportivo Trinidense Women

Статистика матча

Атаки
59
61
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
2
3
Игры 17 тур
09.06.2025
Deportivo Recoleta Women
1:1
Гуарани (жен)
Завершен
08.06.2025
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен)
2:3
Sportivo Trinidense Women
Завершен
07.06.2025
Серро Портеньо
1:1
Олимпия Асунсьон (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Борнмут Борнмут
Челси Челси
6 Декабря
18:00
Амур Амур
СКА СКА
6 Декабря
10:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Сандерленд Сандерленд
6 Декабря
18:00
Адмирал Адмирал
Локомотив Локомотив
6 Декабря
10:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
6 Декабря
17:30
Интер Милан Интер Милан
Комо Комо
6 Декабря
20:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA