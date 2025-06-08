08.06.2025
Смотреть онлайн St George Willawong U23 - Голд Кост Юнайтед (23) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: St George Willawong U23 — Голд Кост Юнайтед (23) . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
St George Willawong U23
21'
42'
73'
90+3'
Завершен
4 : 1
08 июня 2025
St George Willawong U23
90+3'
Текстовая трансляция
7'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
21'
St George Willawong U23 - Угловой
21'
St George Willawong U23 - 1-ый Гол
33'
St George Willawong U23 - Угловой
39'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
42'
St George Willawong U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
58'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
62'
St George Willawong U23 - Угловой
64'
St George Willawong U23 - Угловой
66'
Голд Кост Юнайтед (23) - Угловой
66'
Голд Кост Юнайтед (23) - 3-ий Гол
73'
St George Willawong U23 - 4-ый Гол
75'
St George Willawong U23 - Угловой
76'
St George Willawong U23 - Угловой
81'
St George Willawong U23 - Угловой
90+3'
St George Willawong U23 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча St George Willawong U23 — Голд Кост Юнайтед (23)
Статистика матча
Атаки
55
58
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
13
4
