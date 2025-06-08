08.06.2025
Смотреть онлайн Голд Кост Найтс (23) - Виннум Вулвз (23) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Голд Кост Найтс (23) — Виннум Вулвз (23) . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Голд Кост Найтс (23)
4'
28'
38'
71'
Завершен
4 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
3'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
4'
Голд Кост Найтс (23) - 1-ый Гол
14'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
28'
Голд Кост Найтс (23) - 2-ой Гол
70'
Виннум Вулвз (23) - Угловой
38'
Голд Кост Найтс (23) - 3-ий Гол
51'
Виннум Вулвз (23) - 4-ый Гол
70'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
70'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
71'
Голд Кост Найтс (23) - 5-ый Гол
Превью матча Голд Кост Найтс (23) — Виннум Вулвз (23)
Статистика матча
Атаки
44
52
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу