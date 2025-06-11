11.06.2025
Смотреть онлайн США - Швейцария 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: США — Швейцария . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Международный матч
Dan Ndoye
13'
Мишел Аебисшер
23'
Брель Эмболо
33'
Johan Manzambi
36'
Счет после первого тайма 0:4
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
9'
Швейцария - Угловой
13'
Dan Ndoye - 1-ый Гол
17'
Швейцария - Угловой
23'
Мишел Аебисшер - 2-ой Гол
31'
Швейцария - Угловой
31'
Швейцария - Угловой
33'
Брель Эмболо - 3-ий Гол
36'
Johan Manzambi - 4-ый Гол
43'
Швейцария - Угловой
43'
Швейцария - Угловой
Счет после первого тайма 0:4
78'
США - Угловой
90+5'
Швейцария - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
