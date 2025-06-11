Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн США - Швейцария 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: СШАШвейцария . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
США
Завершен
0 : 4
11 июня 2025
Швейцария
Dan Ndoye 13'
Мишел Аебисшер 23'
Брель Эмболо 33'
Johan Manzambi 36'
Dan Ndoye icon
13'
Мишел Аебисшер icon
23'
Брель Эмболо icon
33'
Johan Manzambi icon
36'
Счет после первого тайма 0:4
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Швейцария - Угловой
13'
Dan Ndoye - 1-ый Гол
17'
Угловой
Швейцария - Угловой
23'
Мишел Аебисшер - 2-ой Гол
31'
Угловой
Швейцария - Угловой
31'
Угловой
Швейцария - Угловой
33'
Брель Эмболо - 3-ий Гол
36'
Johan Manzambi - 4-ый Гол
43'
Угловой
Швейцария - Угловой
43'
Угловой
Швейцария - Угловой
Счет после первого тайма 0:4
78'
Угловой
США - Угловой
90+5'
Угловой
Швейцария - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча США — Швейцария

США США
23
США
Брайан Уайт
21
США
Пакстен Ааронсон
7
США
Quinn Sullivan
22
США
Марк МакКензи
5
США
Уокер Циммерман
20
США
Nathan Harriel
11
США
Брендан Ааронсон
8
США
Sebastian Berhalter
15
Бразилия
Joao Lucas de Souza Cardoso
27
США
Maximilian Arfsten
1
США
Мэтт Тернер
Тренер
Аргентина
Маурисио Почеттино
Швейцария Швейцария
9
Швейцария
Johan Manzambi
24
Швейцария
Isaac Schmidt
18
Швейцария
Ardon Jashari
11
Швейцария
Dan Ndoye
13
Швейцария
Рикардо Родригес
10
Швейцария
Гранит Джака
7
Швейцария
Брель Эмболо
5
Швейцария
Мануэль Аканджи
1
Швейцария
Грегор Кобель
20
Швейцария
Мишел Аебисшер
4
Швейцария
Нико Эльведи
Тренер
Швейцария
Мурат Якин

Статистика матча

Владение мячом
США США
49%
Швейцария Швейцария
51%
Атаки
102
77
Угловые
1
7
Фолы
9
10
Удары (всего)
3
9
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
0
6
Комментарии к матчу
