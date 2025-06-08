Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Barquisimeto - Эль Вигиа 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: BarquisimetoЭль Вигиа, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Barquisimeto
20'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Эль Вигиа
53'
Смотреть онлайн
Barquisimeto icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Эль Вигиа icon
53'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Эль Вигиа - Угловой
20'
Barquisimeto - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Эль Вигиа - Угловой
51'
Угловой
Эль Вигиа - Угловой
53'
Угловой
Эль Вигиа - Угловой
53'
Эль Вигиа - 2-ой Гол
56'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
57'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
60'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
65'
Угловой
Эль Вигиа - Угловой
67'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Barquisimeto — Эль Вигиа

Команда Barquisimeto в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Barquisimeto, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Barquisimeto
Barquisimeto
Эль Вигиа
Barquisimeto
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
14.09.2025
Barquisimeto
Barquisimeto
1:0
Эль Вигиа
Эль Вигиа
Обзор
03.08.2025
Эль Вигиа
Эль Вигиа
1:1
Barquisimeto
Barquisimeto
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Barquisimeto Barquisimeto
62%
Эль Вигиа Эль Вигиа
38%
Атаки
115
90
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
