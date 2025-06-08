Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион : Barquisimeto — Эль Вигиа , 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Barquisimeto — Эль Вигиа

Команда Barquisimeto в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Barquisimeto, в том матче победу одержали хозяева.