Превью матча Маркони Стеллионс U20 — Рокдейл Илинден (20)

Команда Маркони Стеллионс U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.