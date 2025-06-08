Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Маркони Стеллионс U20 - Рокдейл Илинден (20) 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Маркони Стеллионс U20Рокдейл Илинден (20) . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Маркони Стеллионс U20
14'
65'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Рокдейл Илинден (20)
24'
37'
63'
Маркони Стеллионс U20 icon
14'
Rockdale Ilinden FC U20 icon
24'
Rockdale Ilinden FC U20 icon
37'
Счет после первого тайма 1:2 : 6,4
Rockdale Ilinden FC U20 icon
63'
Маркони Стеллионс U20 icon
65'
Матч закончился со счётом 2:3 : 6,4
Текстовая трансляция
14'
Маркони Стеллионс U20 - 1-ый Гол
19'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
24'
Rockdale Ilinden FC U20 - 2-ой Гол
37'
Rockdale Ilinden FC U20 - 3-ий Гол
42'
Угловой
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
42'
Угловой
Маркони Стеллионс U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 6,4
48'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
48'
Угловой
Rockdale Ilinden FC U20 - Угловой
63'
Rockdale Ilinden FC U20 - 4-ый Гол
65'
Маркони Стеллионс U20 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 6,4

Превью матча Маркони Стеллионс U20 — Рокдейл Илинден (20)

Команда Маркони Стеллионс U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Статистика матча

Атаки
74
53
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу
