08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Сидней Юнайтед U20 — Менли Юнайтед U20 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Менли Юнайтед U20
41'
53'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1
Текстовая трансляция
18'
Сидней Юнайтед U20 - Угловой
30'
Сидней Юнайтед U20 - Угловой
35'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
37'
Сидней Юнайтед U20 - 1-ый Гол
39'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
41'
Менли Юнайтед U20 - 2-ой Гол
49'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
53'
Менли Юнайтед U20 - 3-ий Гол
56'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
81'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
89'
Менли Юнайтед U20 - Угловой
Статистика матча
Атаки
90
98
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
11
