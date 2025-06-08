Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Сидней Юнайтед U20 - Менли Юнайтед U20 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Сидней Юнайтед U20Менли Юнайтед U20 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Сидней Юнайтед U20
37'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Менли Юнайтед U20
41'
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сидней Юнайтед U20 icon
37'
Менли Юнайтед U20 icon
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Менли Юнайтед U20 icon
53'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Сидней Юнайтед U20 - Угловой
30'
Угловой
Сидней Юнайтед U20 - Угловой
35'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
37'
Сидней Юнайтед U20 - 1-ый Гол
39'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
41'
Менли Юнайтед U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
49'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
53'
Менли Юнайтед U20 - 3-ий Гол
56'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
81'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
89'
Угловой
Менли Юнайтед U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1

Превью матча Сидней Юнайтед U20 — Менли Юнайтед U20

Статистика матча

Атаки
90
98
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
11
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Тондела Тондела
ФК Порту ФК Порту
7 Декабря
23:30
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
7 Декабря
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA