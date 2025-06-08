08.06.2025
Смотреть онлайн Bulls FC Academy Women - Mt Druitt Town Rangers Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Bulls FC Academy Women — Mt Druitt Town Rangers Women, 14 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Bulls FC Academy Women
15'
53'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Bulls FC Academy Women - Угловой
15'
Bulls FC Academy Women - 1-ый Гол
18'
Bulls FC Academy Women - Угловой
20'
Bulls FC Academy Women - Угловой
32'
Bulls FC Academy Women - Угловой
33'
Bulls FC Academy Women - Угловой
41'
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
48'
Bulls FC Academy Women - Угловой
52'
Bulls FC Academy Women - Угловой
53'
Bulls FC Academy Women - 2-ой Гол
54'
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
56'
Bulls FC Academy Women - Угловой
65'
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
75'
Bulls FC Academy Women - Угловой
82'
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
88'
Bulls FC Academy Women - Угловой
90'
Bulls FC Academy Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
69
64
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
6
3
