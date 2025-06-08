Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Bulls FC Academy Women - Mt Druitt Town Rangers Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Bulls FC Academy WomenMt Druitt Town Rangers Women, 14 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Bulls FC Academy Women
15'
53'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Mt Druitt Town Rangers Women
Смотреть онлайн
Bulls FC Academy Women icon
15'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Bulls FC Academy Women icon
53'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
15'
Bulls FC Academy Women - 1-ый Гол
18'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
20'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
32'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
33'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
41'
Угловой
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
48'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
52'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
53'
Bulls FC Academy Women - 2-ой Гол
54'
Угловой
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
56'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
65'
Угловой
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
75'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
82'
Угловой
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
88'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
90'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2

Превью матча Bulls FC Academy Women — Mt Druitt Town Rangers Women

Статистика матча

Атаки
69
64
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
6
3
Игры 14 тур
08.06.2025
Сидней Университи - Женщины
1:2
Иллавара Стингрэйс - Женщины
Завершен
08.06.2025
Сидней Олимпик ФК - Женщины
3:0
Gladesville Ravens Women
Завершен
08.06.2025
Мэнли Юнайтед - Женщины
1:1
Western Sydney Wanderers Women B
Завершен
08.06.2025
Макартур Рамс - Женщины
1:2
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
Завершен
08.06.2025
Bulls FC Academy Women
2:0
Mt Druitt Town Rangers Women
Завершен
Комментарии к матчу
