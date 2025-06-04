Смотреть онлайн Marek Tkocz - Jakub Nowak 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Marek Tkocz — Jakub Nowak . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени .
Превью матча Marek Tkocz — Jakub Nowak
Команда Marek Tkocz в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Jakub Nowak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.