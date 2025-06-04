04.06.2025
Смотреть онлайн AD Vasco Da Gama AC U20 - Рио Бранко ЕС (20) 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: AD Vasco Da Gama AC U20 — Рио Бранко ЕС (20) . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
AD Vasco Da Gama AC U20
33'
88'
Завершен
2 : 0
04 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
31'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
31'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
33'
Vasco da Gama U20 - 1-ый Гол
60'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
81'
Vasco da Gama U20 - Угловой
88'
Vasco da Gama U20 - 2-ой Гол
Превью матча AD Vasco Da Gama AC U20 — Рио Бранко ЕС (20)
История последних встреч
AD Vasco Da Gama AC U20
Рио Бранко ЕС (20)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.07.2025
AD Vasco Da Gama AC U20
0:1
Рио Бранко ЕС (20)
Статистика матча
Атаки
101
73
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
7
1
