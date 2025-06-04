Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн AD Vasco Da Gama AC U20 - Рио Бранко ЕС (20) 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: AD Vasco Da Gama AC U20Рио Бранко ЕС (20) . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
AD Vasco Da Gama AC U20
33'
88'
Завершен
2 : 0
04 июня 2025
Рио Бранко ЕС (20)
Vasco da Gama U20 icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Vasco da Gama U20 icon
88'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
31'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
33'
Vasco da Gama U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
81'
Угловой
Vasco da Gama U20 - Угловой
88'
Vasco da Gama U20 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча AD Vasco Da Gama AC U20 — Рио Бранко ЕС (20)

История последних встреч

AD Vasco Da Gama AC U20
AD Vasco Da Gama AC U20
Рио Бранко ЕС (20)
AD Vasco Da Gama AC U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.07.2025
AD Vasco Da Gama AC U20
AD Vasco Da Gama AC U20
0:1
Рио Бранко ЕС (20)
Рио Бранко ЕС (20)
Обзор

Статистика матча

Атаки
101
73
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу
